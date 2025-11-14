Naționala se află în acest moment la Zenica pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de confruntarea cu Bosnia de sâmbătă seară, de la ora 21:45, din preliminariile CM 2026.



Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Prima reprezentativă, condusă de Mircea Lucescu, trebuie neapărat să o învingă pe Bosnia în deplasare și să îndeplinească o simplă formalitate cu San Marino (marți, 21:45) pentru a-și păstra șanse de calificare la Mondialul din SUA, Mexic și Canada.



Cristi Borcea: ”Nu există antrenor mai bun ca el!”



Cristi Borcea a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu. Afaceristul a explicat că nu există un antrenor mai bun ca ”Il Luce” care să reprezinte de pe banca tehnică naționala.



”Nu avem antrenor mai bun ca Mircea Lucescu. Nu există altul în România să vină la națională! Oricât de multe minuni poate să facă, e foarte greu de calificat”, a spus Cristi Borcea pentru Pro TV și Sport.ro.

Mircea Lucescu, declarație în forță înainte de Bosnia - România: ”Intră cea mai bună echipă”



Mircea Lucescu a fost vineri prezent la conferința de presă și a ținut să puncteze faptul că va trimite în luptă cel mai bun prim ”11” pe care poate să-l alinieze.



”Il Luce” a vorbit și despre problemele de lot.



”Am pierdut în ultima perioadă cam 9-10 jucători. A trebuit să schimb, am construit o echipă nouă, care are o bază importantă. Am adăugat un mod de a interpreta jocul mai rațional și am făcut ca jucătorii să nu aibă frică de nimic. Sper ca asta să se vadă mâine.



Nu-mi fac probleme legată de echipă, avem fundași centrali buni și cu experiență. Toți s-au pregătit foarte bine. Am siguranță că se vor comporta așa cum trebuie și îi vor face uitați pe cei care nu sunt.



Ăsta e fotbalul, cea mai bună echipă e cea care intră. E problema mea dacă am stabilit primul '11' sau nu deja. Toți sunt pregătiți să joace. Știu foarte bine ce trebuie să facă”, a spus Mircea Lucescu.

