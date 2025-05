Horațiu Moldovan (27 de ani) și Florin Niță (37 de ani) au împărțit, în ultimii ani, postul de titular în poarta naționalei României, în timp ce Ștefan Târnovanu, o prezență obișnuită la prima reprezentativă, a prins foarte puține minute.



Pantilimon s-a declarat, în mai multe rânduri, impresionat de calitățile portarului de la FCSB, pe care-l vede, în viitor, titular la echipa națională.



Costel Pantilimon: ”Târnovanu? Un băiat foarte talentat”



Evoluțiile tot mai bune ale lui Târnovanu i-ar putea aduce un transfer spectaculos. Galatasaray s-a arătat interesată de serviciile sale, iar Gigi Becali e gata să renunțe la portarul său în schimbul sumei de zece milioane de euro, adică echivalentul clauzei sale de reziliere.



„Sincer, nu mi-a plăcut să-mi dau așa cu părerea. Pot să spun de cine-mi place. Îl văd pe Târnovanu unul dintre viitorii portari ai echipei naționale. În momentul de față, are toate atuurile, are evoluții foarte bune în cupele europene. E deja o prezență constantă al echipa națională, dar și în poarta FCSB-ului. Plus că e și într-un moment de maximă încredere.



Îi lipsește, poate, experiența la nivel de echipă națională. Echipa națională vine cu o altfel de presiune, un altfel de 'feeling', o altă abordare.



Îl văd un băiat foarte concentrat pe meseria lui, un băiat foarte talentat. Cred că are și vârsta în care a acumulat destul și poate duce în spate acea responsabilitate, de a fi portarul echipei naționale”, a spus Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru Sport.ro.