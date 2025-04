Ștefan Târnovanu (24 de ani) se numără printre jucătorii aflați ”pe val” la FCSB. Chiar dacă a mai fost criticat de Gigi Becali pentru anumite greșeli, portarul campioanei poate face obiectului unui transfer important.



În ultima perioadă s-a zvonit că rivalele din Turcia, Galatasaray și Fenerbahce, ar fi dispuse să-i achite clauza de reziliere din contractul cu FCSB, în valoare de zece milioane de euro.



Costel Pantilimon e impresionat de Ștefan Târnovanu



Pantilimon se declară impresionat de calitățile portarului care ”a crescut de la an la an” și spune că Târnovanu poate fi titular incontestabil în poarta echipei naționale.



„Târnovanu este într-un moment foarte bun. De câțiva ani de zile tot spun că este un portar care a crescut de la an la an, are tot pachetul pentru a fi viitorul portar al echipei naționale pentru următorii 5-10 ani”, a spus Pantilimon, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Până acum, Ștefan Târnovanu a apărat poarta celor de la FCSB în 55 de meciuri în acest sezon. În altă ordine idei, în 22 de întâlniri portarul nu a primit gol.



Ștefan Târnovanu, sezon solid la FCSB



În eventualitatea unei mutări, FCSB s-a pregătit deja și a adus în iarnă un nou portar, Lukas Zima, de la Petrolul Ploiești, care ar putea prelua rolul de titular.



”Galatasaray este interesată de portarul celor de la FCSB, Ștefan Târnovanu. De altfel, Fenerbahce îl consideră la rândul ei o opțiune pe Târnovanu, dacă portarul Livakovic va pleca la finalul sezonului.



Portarul român are o clauză de reziliere de 10 milioane de euro”, a notat jurnalistul turc Ekrem Konur.