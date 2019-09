Cosmin Contra vine la Ora exacta in sport, miercuri, 10:45 la PROX! Pune-i aici o intrebare selectionerului!

Romania intalneste Feroe si Norvegia pe 12 si 15 octombrie, in direct la PROTV!

Inainte de cele doua meciuri decisive pentru calificarea la EURO 2020 cu Feroe si Norvegia, selectionerul Cosmin Contra vine in studio la PROX, miercuri, de la 10:45, in direct la PROTV. Contra e pregatit sa le raspunda fanilor la intrebari si sa vorbeasca despre situatia echipei nationale inaintea ultimelor partide din preliminariile EURO, organizat in premiera si in Romania.

