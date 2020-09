FCSB are un fundas cu 170 de meciuri in Liga 1, dar Becali nu vrea sa auda de el nici cand are 20 de absenti!

Adrian Petre nu este singurul fotbalist pe care patronul FCSB l-a scos de la inima.

Alexandru Stan a ajuns la FCSB in vara lui 2018, din postura de capitan al Astrei si ca unul dintre cei mai buni fundasi laterali din Liga 1. Daca in primul sezon a jucat 11 meciuri, ulterior el a cazut in dizgratia patronului, dupa cateva evolutii mai sterse si in urma refuzului de a accepta micsorarea salariului de 10.000 de euro pe luna. Fotbalistul a avut si o accidentare grava, "leziune degenerativa a cornului posterior al meniscului intern al genunchiului drept si condropatie focala condil femural intern de parte dreapta", suferind o operatie complicata si stand in afara gazonului cinci luni.

Dupa accidentarea din martie 2019, Stan a mai evoluat intr-un singur meci, in sezonul precedent, contra lui Alashkert, cand bucurestenii au pierdut cu 2-3, pe teren propriu, in preliminariile Europa League, pe 1 august 2019. Schimbat la pauza meciului cu Diogo Salomao, fotbalistul nu a mai fost lasat sa se antreneze alaturi de echipa de seniori si a fost bagat ostentativ in somaj tehnic, la inceputul pandemiei de coronavirus, alaturi de Balgradean, Popa, Momcilovici, Gnohere si Planici, toti plecati intre timp de la FCSB, perioada in care a castigat doar 2.340 de lei pe luna. Stan, Popa si Balgradean au apelat la Comisia pentru Solutionarea Litigiile din cadrul FRF, dar aceasta a dat castig de cauza clubului.

Stan mai are contract cu FCSB pana in iulie 2021 si a anuntat ca vrea sa isi duca contractul la bun sfarsit, iar supararea lui Gigi Becali a fost atat de mare in privinta comportamentului acestuia incat nu a mai apelat la el, nici macar in ultimele saptamani, cand 20 de jucatori s-au infectat cu Covid-19 si a fost nevoie sa promoveze juniori. Alti doi jucatori de care Becali vrea sa scape in aceasta iarna sunt Adrian Petre, introdus in ultimele meciuri in lipsa de solutii ofensive, si Aristidis Soiledis, care a suferit o noua accidentare la piciorul drept.

Alexandru Stan (31 ani) este nascut in Bucuresti si s-a format la LPS "Sf. Pantelimon", evoluand apoi la ACS Berceni, Progresul, Astra Ploiesti, CS Turnu Severin, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu si FCSB. El are 167 de meciuri si 4 goluri in Liga 1, a castigat titlul cu Astra, in 2016, si poate juca pe trei posturi - fundas stanga, fundas dreapta si mijlocas inchizator.

Pe lista infectatilor cu coronavirus de la FCSB se afla jucatorii Andrei Vlad, Andrei Miron, Iulian Cristea, Marius Briceag, Vali Cretu, Ovidiu Popescu, Ionut Vina, Darius Olaru, Andrei Pandele, Olimpiu Morutan, Florinel Coman, Sergiu Bus si Alexandru Buziuc, in timp ce Florin Tanase s-a vindecat, dar si oficialii Ovidiu Kurti (kinetoterapeut), Marius Popa (antrenor de portari), Thomas Neubert (preparator fizic), Horea Codorean (preparator fizic), Sorin Cristof (kinetoterapeut), Bogdan Stoica (analist video), Marius Ianuli (team-manager), Flavian Aramitu (medic), plus alte 5 persoane din cadrul stafului, in timp ce Toni Petrea, antrenorul principal al echipei, s-a vindecat. De asemenea, Aristidis Soiledis, Dragos Nedelcu, Razvan Oaida si Lucian Filip sunt accidentati.