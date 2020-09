Antrenorul lui Slovan Liberec, increzator inaintea duelului cu FCSB: "Este clar ca ne-au crescut sansele"

FCSB va juca joi impotriva lui Slovan Liberec in turul 3 preliminar Europa League.

Echipa patronata de Gigi Becali a fost puternic lovita de COVID-19. In total sunt 26 de cazuri, iar 13 dintre cei infectati sunt jucatori care nu vor putea evolua joi. Pavel Hoftych, antrenorul cehilor, considera ca sansele echipei sale au crescut datorita indisponibililor de la FCSB. Cu toate acestea el a recunoscut ca echipa lui Toni Petrea are jucatori valorosi care ii pot inlocui pe cei infectati.

"Trebuie sa fim pregatiti pentru orice, nu este stiinta aici, apar schimbari in permanenta. Daca adversarul ar fi avut la dispozitie intreg lotul, cu siguranta ca am fi avut sansa a doua.Sansele noastre ar fi fost mici, avand in vedere ca se joaca o singura mansa, dar acum consider ca sansele s-au egalizat. Totusi, nu pot spune ca suntem favoriti, cu siguranta nu.

Este clar ca ne-au crescut sansele, dar, indiferent de jucatorii pe care ii va folosi adversarul, tot sunt jucatori de calitate", a declarat antrenorul de la Slovan Liberec.

Pavel Hoftych a vorbit si despre "minunea de la Liberec" din urma cu 11 ani. In acel meci Dinamo s-a calificat in grupele Cupei UEFA, dupa ce in tur pierduse meciul cu 3-0 la masa verde.

"Imi amintesc acel meci, tin minte ca mi-am spus ca e foarte greu sa fie intors acel 3-0. Totusi, din cauza unor greseli mari, scorul a fost intors", a declarat Pavel Hoftych.