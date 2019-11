Clipul emotionant care l-a facut pe Radoi sa lacrimeze! Ce surpriza i-au pregatit cei de la FRF! VIDEO

Din articol Vezi aici clipul emotionant

Cei de la FRF i-au pregatit o surpriza lui Mirel Radoi inainte de inceperea conferintei de presa.

Mirel Radoi a fost prezentat oficial astazi prin cadrul unei conferinte de presa ca selectioner al primei reprezentative. Inainte de inceperea conferintei de presa, cei de la FRF i-au pregatit o surpriza lui Mirel Radoi. Au relizat un videoclip in care erau prezentate imagini cu Mirel Radoi in tricoul nationalei Romaniei in carierea sa de jucator, cat si imagini cu discursurile pe care le tinea fotbalistilor de la nationala U 21 inainte de meciuri. Acest videoclip l-a facut pe Mirel Radoi sa lacrimeze.

Vezi aici clipul emotionant