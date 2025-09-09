Cele două echipe își dau întâlnire marți seară la Nicosia, pe ”GSP Stadium”, în preliminariile Campionatului Mondial. Turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada va avea loc în 2026.



Cipru, un lot de patru ori mai mic decât al României: cine este cel mai bine cotat jucător



Potrivit transfermarkt.com, lotul reprezentativei din Cipru valorează puțin peste 20 de milioane de euro, în timp ce Mircea Lucescu se bucură de un lot care valorează aproximativ 87 de milioane de euro.



Cel mai bine cotat fotbalist al tricolorilor este Andrei Rațiu, cu 12 milioane de euro. El e de aproape trei ori și jumătate mai bine cotat decât Stelios Andreou, vedeta ciprioților.



Site-ul de specialitate îl estimează pe Andreou la 3,5 milioane de euro, iar dacă ar fi inclus în clasamentul naționalei României, ar fi abia al optulea, la egalitate cu Nicolae Stanciu , Răzvan Marin și Denis Drăguș.



Andreou evoluează în primul eșalon al Poloniei la Widzew Lodz. Fundașul central a fost cumpărat în fereastra de transferuri recent încheiată de polonezi de la echipa belgiană Charleroi SC pentru 1,3 milioane de euro.



Cipru - România va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45. Cum arată clasamentul



1. Bosnia - 12 puncte

2. *Austria - 9 puncte

3. România - 6 puncte

4. Cipru - 3 puncte

5. **San Marino - 0 puncte



*Austria are un meci în minus

**San Marino are un meci în plus

