După 0-3 în amicalul cu Canada și 2-2 în partida cu Cipru, în urma căreia șansele de calificare din grupă la Mondial au devenit practic nule, Mircea Lucescu a avut o întâlnire cu președintele FRF Răzvan Burleanu. Totuși, selecționerul a anunțat că va continua pe banca naționalei.

Ioan Ovidiu Sabău: "Concluziile lui Mircea Lucescu sunt foarte corecte. Trebuie să-l ascultăm"



Fostul mare internațional Ioan Ovidiu Sabău crede că este decizia corectă. Antrenorul Universității Cluj este de părere că Mircea Lucescu "trebuie ascultat" și lăsat să își ducă mandatul la bun sfârșit.

"Nu știu de așa ceva. Și n-aș vrea să comentez eu. Avem unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România. Trebuie să-l ascultăm. Concluziile dânsului sunt foarte importante. El e cel mai în măsură pentru că este permanent în fenomen, știe despre ce este vorba. Cred că cei din Federație ar trebui să-l asculte. Dacă se pune sub semnul întrebării un astfel de antrenor și experiența lui... plus că a venit într-un moment în care foarte mulți au refuzat și n-au vrut să preia echipa națională.



E un om care poate să ajute foarte, foarte multe fotbalul românesc. Concluziile dânsului le-am citit și sunt foarte corecte.



Indiferent cine va veni, dacă nu înțelegem ce avem de făcut și nu ascultăm un astfel de om, aceleași discuții vor veni. Că va veni Hagi, că va veni Boloni, că va veni Chivu, că va veni Olăroiu... ne vom lovi de aceleași probleme!



Pe mine domnul Lucescu m-a ajutat foarte mult. Am învățat atât de multe lucruri, a format foarte mulți jucători cu mentalitate de fotbaliști profesioniști. Îi voi fi recunoscător toată viața. Am lucrat cu dânsul și îi port un respect și o apreciere deosebită", a spus Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă premergătoare meciului U Cluj - Rapid.

