Cei doi jucatori care nu trebuie sa lipseasca din lot pentru a ne califica la EURO 2020! Sfaturi pentru Radoi: greseala i-a fost fatala lui Contra

Mirel Radoi a fost numit oficial selectionerul Romaniei si are o misiune dificila in play-off-ul Nations League.

Romania inca se mai poate califica la EURO 2020 daca o invinge pe Islanda in semifinalele play-off-ului Nations League si castigatoarea dintre Ungaria si Bulgaria in finala.

Ioan Andone are un sfat pretios pentru noul selectioner. Budescu si Nistor nu trebuie sa lipseasca de la nationala pentru a avea o sansa de calificare. A fost o greseala care l-a costat postul pe Cosmin Contra este de parere Andone.



"Trebuiau sa joace si Budescu, si Nistor. Sa treaca peste ideile astea ca jucatorii din campionatul romanesc nu au valoare. Trebuia sa le dea sanse pentru ca sunt jucatori maturi. Nu sunt niste copii, sa joace o data bine si o data prost. Astia trebuie sa joace bine. Si sunt convins ca jucau bine si Budescu, si Nistor. Si puteai sa faci o echipa cu amandoi. Indiferent de ceea ce vrei, de sistem, importanta era calificarea", a declarat Ioan Andone pentru TelekomSport.



Budescu a fost extrem de dezamagit de faptul ca nu a jucat niciun minut cu Suedia si Spania si a declarat ca se gandeste sa renunte total la echipa nationala. Intrebat despre acest subiect la conferinta de presa in care a fost prezentat oficial, Radoi a declarat ca va discuta cu Budescu.

"Vom avea discutii cu toti cei care in acest moment au dat acele declaratii, vom vedea exact care sunt gandurile lor, daca chiar nu mai doresc sa vina la echipa nationala. Ca sa nu avem nicio problema in momentul cand o vom face oficial, sa nu trimitem convocarile daca ei chiar decid in momentul de fata, vreunul dintre ei, ca nu mai doreste sa vina la echipa nationala. O poate face oficial, printr-o hartie, fara niciun fel de problema. Cred ca in momentul de fata probabil si eu au fost dupa meci intr-o stare in care nu erau foarte calmi si probabil de asta au aparuti si acele declaratii. Vom avea discutii la fel cum vom avea si cu jucatorii care nu au mai venit de mult timp la echipa nationala, sa vedem care este starea lor de spirit pentru ceea cec inseamna acest baraj cu Islanda", a declarat Mirel Radoi la conferinta de presa.