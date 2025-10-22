Seară românească marți în Champions League! Dennis Man a marcat o dublă în PSV Eindhoven - Napoli 6-2, Vlad Dragomir a fost căpitanul lui Pafos în 0-0 la Kairat Almaty, iar Cristian Chivu continuă cu Inter Milano parcursul perfect după a treia victorie consecutivă la zero, acum 4-0 pe terenul lui Royale Union Saint-Gilloise.

Dennis Man și Vlad Dragomir sunt cu siguranță doi dintre cei mai în formă tricolori în acest moment, cu atât mai mult cu cât evoluțiile lor apreciate sunt în cadrul partidelor din grupa unică din Champions League, așa-numita ”fază a ligii”.

Ambii au fost integraliști în ultimul meci al naționalei, acel 1-0 cu Austria câștigat la ultima fază, și se așteaptă ca Man și Dragomir să fie titulari și în partida decisivă cu Bosnia și Herțegovina din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, întâlnire care se va disputa pe 15 noiembrie.

”Al nostru SuperMAN! Bravo, Dennis! Suntem mândri de tine!”, a postat Federația Română de Fotbal după prestația de vis a tricolorului, desemnat de UEFA jucătorul meciului PSV Eindhoven - Napoli 6-2.

