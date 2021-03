BREAKING NEWS | Moment INCREDIBIL inainte de Romania - Macedonia! Radoi a obtinut al doilea test negativ si a intrat peste jucatori in vestiar! Ce reactie au avut

Mirel Radoi a facut tot posibilul pentru a fi alaturi de fotbalistii sai la debutul in calificarile Mondialului!

Selectionerul a obtinut in aceasta seara al doilea rezultat negativ si va fi pe banca la partida cu Macedonia! Radoi a ajuns la stadion inca de la ora 17:00, dar s-a ferit de fotbalisti pana cu cateva minute in urma!

Mirel si-a luat jucatorii prin surprindere in vestiar. Fotbalistii nationalei au inceput sa aplaude cand l-au vazut pe antrenorul principal in usa cabinei.

In ultimele zile, Dica a condus staff-ul tehnic. Radoi a urmarit antrenamentele prin intermediul unei camere care l-a tinut conectat in permanenta la ceea ce se intampla in cantonament.