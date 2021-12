Asta da atitudine! Ce a punctat și observațiile lui Stanciu după ce a aflat adversarele României din Nations League

Nicolae Stanciu (28 de ani), liderul echipei naționale, a vorbit despre tragerea la sorți din Nations League, care s-a desfășurat ieri, la Nyon.

Naţionala va evolua în Grupa a 3-a, alături de Bosnia-Herţegovina, Finlanda şi Muntenegru, în Liga B a ediţiei 2022-2023 a Ligii Naţiunilor. Tricolorii au avut şansă, evitând echipe puternice precum Ucraina, Scoţia, Suedia, Rusia sau Norvegia.

Legitimat la Slavia Praga, Stanciu (54 de selecții / 11 goluri în națională) a caracterizat adversarele României într-un interviu acordat playsport.ro.

Chiar dacă unii oameni din fotbalul românesc susțin că naționala nu are șanse în grupă, Stanciu dă dovadă de atitudine și mizează pe un discurs pozititv.

"Grupă bună, erau echipe mult mai puternice pe care le puteam avea în față. Chiar dacă am fost echipa din urna a treia, trebuie să ne gândim serios la primul loc. Nu avem de ce să ne speriem, serios. Avem șanse foarte mari să câștigăm grupa. E clar că la asta trebuie să ne concentrăm, fiindcă se poate", a declarat pentru sursa mai sus citată mijlocașul cotat la 7 milioane de euro.

Stanciu despre Bosnia

"Nu știu cât de mult se vor mai baza, în timp, pe Pjanici și Dzeko. Acum, ei clar sunt oamenii-cheie. Dar poate până la vară se schimbă multe. Au ratat și bosniacii barajul de Mondial, nu cred că mai e naționala care era acum ceva vreme. Eu o văd ca fiind o echipă în care intră un val de tineri, e în schimbare. Am avut un jucător bosniac în campionatul ceh, fundașul Civici, pe care îl cunosc destul de bine. Acum e la Ferencvaros și joacă și la națională".

Stanciu despre Finlanda

"Îl știu pe Pukki, din Premier League, dar și pe Kamara, colegul lui Ianis. Am jucat împotriva lui Kamara în cupele europene și îl cunosc. I-am urmărit la EURO pe finlandezi, au avut prestații solide, dar în stilul lor pe care cred că nu îl pot modifica prea mult. Cred că și împotriva noastră vor juca tot pe tiparul nordic, clasic, mingi lungi la bătaie. Avem națională mult mai bună ca finlandezii, asta e părerea mea".

Stanciu despre Muntenegru

"Am tot jucat cu ei… Îi știm că sunt super luptători, dar în ultima vreme nu prea au avut rezultate. E posibil să avem totuși meci greu cu ei, au câțiva jucători interesanți, Savic de la Atletico Madrid contează mult pentru echipă. Spun că e posibil să avem chiar cel mai greu meci cu ei, pentru că, din experiență, e dificil să joci la Podgorica. Am avut meciuri de luptă împotriva lor și, deși am dominat, nu am câștigat de fiecare dată".

Prima clasată din grupă va promova în Liga A, iar ultima clasată va retrograda în Liga C. Meciurile vor avea loc în trei ferestre internaţionale a câte două partide, în perioada 2-8 iunie 2022, 8-14 iunie 2022, respectiv 22-27 septembrie 2022.