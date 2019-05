Aproape ca nu-i pare rau ca ramane acasa! :) Se iubeste cu cea mai frumoasa studenta la informatica! Cum arata iubita unuia dintre pustii care au dus Romania la Euro

O accidentare serioasa l-a tinut luni bune departe de gazon.

Marco Dulca (20 de ani) n-a prins lotul Romaniei la Europeanul de tineret. A avut o contributie importanta in calificari, insa o perioada lunga departe de gazon l-a scos pentru moment din planurile lui Radoi. Marco spera sa revina in forta in preliminariile viitoare in tricoul Romaniei si sa faca pasul la un club de seniori, dupa ce a jucat pentru echipa U23 a lui Swansea.

Dulca e acum in vacanta, la Cluj, si are de ales dintre mai multe oferte. Ratarea Euro nu l-a deprimat. Dulca Jr. are o iubita superba care ii e alaturi! Iulia Suciu are 21 de ani si e studenta la Informatica. Tanara tine aproape de mijlocasul de la U21 si acasa, si pe stadion.