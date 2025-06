România visează la Mondial, iar Denis Alibec este gata de luptă! Atacantul de 34 de ani, proaspăt transferat la FCSB, anunță că naționala poate da lovitura la Viena.



România vine după un start complicat în preliminariile CM 2026: 0-1 cu Bosnia, dar și un 5-1 categoric cu San Marino. Duelul cu Austria e al treilea meci din grupă și ar putea decide soarta calificării.



Anunțul făcut de Denis Alibec înainte de Austria - România



Austria – România se joacă sâmbătă, 7 iunie, de la ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro, iar Alibec e convins că „tricolorii” pot repeta victoria din 2020.



“(n.r - Putem câştiga în Austria, avem forţa asta?) Cu siguranţă da, dacă vom face ce trebuie şi vom da totul pe teren, cu siguranţă putem câştiga. Pentru că am mai învins Austria în trecut şi o putem face şi acum.



(n.r - Ne-ar da aripi o victorie acolo?) Cu siguranţă ne va da aripi. Am prinde o încredere fantastică şi ne-ar ajuta foarte-foarte mult în lupta pentru calificare”, a declarat Denis Alibec pentru AS.ro.



Mircea Lucescu a convocat 27 de jucători pentru dubla cu Austria și Cipru. În atac, Alibec are concurență: Drăguș, Bîrligea și Louis Munteanu.



România joacă în deplasare cu Austria, apoi primește vizita Ciprului pe 10 iunie. Ambele meciuri sunt decisive pentru traseul spre Mondialul din 2026, din SUA, Mexic și Canada.