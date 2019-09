Analiza | Vezi cat au evoluat la echipele de club jucatorii folositi impotriva Spaniei si Maltei

In afara jucatorilor din Liga 1, restul convocatilor joaca rar la echipa de club sau nu sunt in cea mai buna forma.

Dintre stranierii convocati de Cosmin Contra pentru „dubla” cu Spania si Malta, doar Nedelcearu, Tosca, Marin si Grozav sunt oameni de baza la echipele lor de club, dar mijlocasul lui Ajax a fost criticat pentru forma slaba, iar ceilalti trei fotbalisti evolueaza la echipe modeste. O situatie speciala este cea in care se afla portarii Nita si Radu, titulari la Sparta Praga si Genoa, dar rezerve neutilizate la nationala, unde apara Tatarusanu, nefolosit pana acum de Lyon.

Acestora li se mai adauga Stanciu, Benzar, Hagi, Grigore, Anton, Andone, Puscas sau Keseru, care evolueaza sporadic pentru echipele de club, cu mai mult sau mai putin succes. In actualul sezon, Tatarusanu, Chipciu si Maxim nu au fost folositi deloc la cluburile lor, in timp ce Rus a jucat doar 1 meci pentru Fehervar si a fost trimis la echipa secunda, dupa ce a acceptat selectia pentru nationala Romaniei.

Singurii fotbalisti din lotul pentru cea mai recenta actiune a nationalei pe care Contra s-a putut baza ca vin cu meciuri in picioare sunt cei din competitia interna. Desi Liga 1 nu se ridica la nivelul altor campionate mai puternice din Europa, Deac, Bordeianu, Paun, Cicaldau si Stefan au jucat multe meciuri in acest inceput de sezon si sunt oameni de baza la CFR Cluj, Craiova sau Sepsi. De altfel, printre reprosurile primite de selectioner a fost si ca a convocat prea putini jucatori din intrecerea interna, acestora fiindu-le preferati altii care lustruiesc banca de rezerve sau scaunele din tribuna la echipele de club.

ROMANIA - SPANIA 1-2

Andone (59) / Ramos (29), Alcacer (47)

Echipa Romaniei: Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Chiriches, Grigore, Tosca - Deac (71 Maxim), Marin, Stanciu (63 Hagi) - Puscas, Keseru (56 Andone)

ROMANIA - MALTA 1-0

Puscas (47)

Echipa Romaniei: Tatarusanu - Chipciu, Rus, Chiriches, Stefan - Cicaldau, Marin (59 Stanciu), Bordeianu, Hagi (72 Grozav) - Andone, Puscas (76 Keseru)

CAT AU EVOLUAT, IN ACTUALUL SEZON, „STRANIERII” FOLOSITI DE CONTRA:

Ciprian Tatarusanu – Olympique Lyon, locul 4 in Franta / 0 prezente in 4 etape jucate

Alexandru Chipciu – Anderlecht, locul 13 in Belgia / 0 meciuri in 6 etape jucate

Romario Benzar – Lecce, locul 19 in Italia / 2 prezente (1 ca titular) in 2 etape jucate

Ionut Nedelcearu – FK Ufa, locul 10 in Rusia / 5 prezente (5 ca titular) in 8 etape jucate

Vlad Chiriches – Napoli (locul 10) si Sassuolo (locul 8) in Italia / 0 prezente in 2 etape jucate

Dragos Grigore – Ludogoret Razgrad, locul 1 in Bulgaria / 4 prezente (4 ca titular) in 8 etape jucate / 2 prezente (1 ca titular) in preliminariile Europa League

Adrian Rus – Fehervar FC, locul 1 in Ungaria / 1 prezenta (1 ca titular) in 5 etape jucate

Alin Tosca - Gazisehir Gaziantep, locul 11 in Turcia / 3 prezente (3 ca titular) in 3 etape jucate

Razvan Marin – Ajax Amsterdam, locul 2 in Olanda / 3 prezente (3 ca titular) in 4 etape jucate / 4 prezente (2 ca titular) in preliminariile Champions League

Nicolae Stanciu – Slavia Praga, locul 1 in Cehia / 6 prezente (3 ca titular) in 8 etape jucate + 2 goluri marcate / 2 prezente (2 ca titular) in preliminariile Champions League

Alexandru Maxim – Mainz, locul 18 in Germania / 0 prezente in 3 etape jucate

Ianis Hagi – Genk, locul 6 in Belgia / 4 prezente (1 ca titular) in 6 etape jucate + 1 gol marcat

Gicu Grozav – Varda SE, locul 4 in Ungaria / 5 prezente (5 ca titular) in 5 etape + 5 goluri marcate

Florin Andone – Brighton&Hove Albion (locul 16 Anglia) si Galatasaray (locul 9 in Turcia) / 3 prezente (1 ca titular) si 1 gol marcat pentru Brighton in 3 etape jucate, 0 prezente pentru Galatasaray

George Puscas – Reading, locul 16 in Liga 2 din Anglia / 5 prezente (3 ca titular) in 6 etape jucate + 2 goluri marcate

Claudiu Keseru – Ludogoret Razgrad, locul 1 in Bulgaria / 6 prezente (3 ca titular) in 8 etape jucate + 5 goluri marcate / 6 prezente (3 ca titular) si 2 goluri in preliminariile Europa League

CAT AU EVOLUAT JUCATORII DIN LIGA 1 FOLOSITI IN CELE DOUA MECIURI:

Ciprian Deac – CFR Cluj, locul 2 in Romania / 3 prezente (3 ca titular) in 8 etape jucate + 5 goluri marcate / 8 prezente (8 ca titular) si 1 gol marcat in preliminariile Champions League

Florin Stefan – Sepsi, locul 8 in Romania / 6 prezente (6 ca titular) in 8 etape jucate

Alexandru Cicaldau – CS „U” Craiova, locul 3 in Romania / 7 prezente (6 ca titular) in 8 etape jucate in Liga 1 / 5 prezente in preliminarii Europa League

Mihai Bordeianu – CFR Cluj, locul 2 in Romania / 1 prezenta (0 ca titular) in 8 etape jucate in Liga 1, 8 prezente (8 ca titular) in preliminariile Champions League

CEILALTI JUCATORI CONVOCATI, DAR NEFOLOSITI DE CONTRA:

Andrei Radu – Genoa, locul 5 in Italia / 2 prezente (2 ca titular) in 2 etape jucate

Florin Nita – Sparta Praga, locul 7 in Cehia / 8 prezente (8 ca titular) in 8 etape jucate / 2 prezente (2 ca titular) in preliminariile Europa League

Paul Anton – Krylya Sovetov, locul 13 in Rusia / 4 prezente (4 ca titular) in 8 etape jucate

Alexandru Paun – CFR Cluj, locul 2 Romania / 7 prezente (7 ca titular) in 8 etape jucate + 6 goluri marcate in Liga 1 / 7 prezente (1 ca titular) in preliminariile Champions League