”Am fost pregătit pentru orice”. Nedelcu a dezvăluit cum l-a schimbat experiența din Germania

Dragoș Nedelcu a fost integralist în meciul dintre Islanda și România.

Dragoș Nedelcu (24 de ani) a fost una dintre surprizele lui Mirel Rădoi în meciul cu Islanda, câștigat de ”tricolori” cu 2-0.

Mijlocașul împrumutat de FCSB la Fortuna Dusseldorf a fost integralist și a avut o evoluție impresionantă. Rădoi chiar a spus în cadrul conferinței de presă că este mulțumit de toți jucătorii pe care i-a aruncat în teren la Reykjavik.

Nedelcu a dezvăluit că a aflat cu o oră înainte de startul partidei că va juca.

„Era cel mai important rezultatul, un aspect pozitiv este faptul că nu am luat gol. În legătură cu titularizarea, nu mă așteptam, cu Mister este foarte greu să-ți dai seama dacă joci sau nu joci. Cu o oră înainte am aflat, asta e strategia lui Mister. Eu am fost pregătit pentru orice, când am aflat că o să joc m-am bucurat foarte mult, mi-am dorit să ajut echipa cât pot de mult.

Cred că am avut agresivitate și inițiativă. Ne-am dorit foarte mult, am încercat să jucăm. Cred că asta s-a văzut, am avut un joc destul de plăcut”, a spus Nedelcu, la conferința de presă.

Internaționalul a dezvăluit cum l-a schimbat experiența din liga secundă germană: „M-a schimbat puțin, este o altă țară, un alt campionat, era normal să mă schimbe. Mi-am dorit foarte mult acest pas, îmi doresc să progresez cât mai mult.

Când am mers acolo, mi-am dorit mult să joc, antrenorul mi-a explicat de ce o să joc fundaș central. Astăzi am evoluat la mijloc, mă bucură, dar indiferent pe ce pozitie voi evolua, încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Oricând ai multe de învățat, inclusiv la mijlocul terenului sau pe linia de fund”, a mai spus Nedelcu.

În urmă cu câteva luni, mijlocașul era trimis de Gigi Becali la echipa a doua a celor de la FCSB, unde s-a duelat, în Liga 3, cu cei de la CSA Steaua. A avut șansa să plece în Ungaria, dar a preferat să rămână în țară și să revină în grațiile patronului FCSB.

La începutul acestui sezon, Nedelcu a prins un transfer la Fortuna Dusseldorf, în liga secundă din Germania, unde este titular, iar evoluțiile sale l-au readus în atenția echipei naționale. Germanii de la Bild l-au și lăudat pentru faptul că a început deja să învețe limba germană.