Au fost primele confruntări în care tricolorii au fost conduși de pe bancă de Edi Iordănescu, succesorul lui Mirel Rădoi. Iordănescu jr are contract până în 2024.

Într-un interviu realizat de jurnalistul Cristi Pintea, Viorel Moldovan a vorbit despre primele două partide ale naționalei sub comanda lui Edward Iordănescu, dar și despre ce așteptări are de la tricolori.

Totodată, Moldo-But a subliniat că Edi are un mare avantaj și spune că selecționerul trebuie să rezolve mai multe probleme care trag în jos naționala.

"Nu-mi fac iluzii, ca să nu am deziluzii. Nu vreau să fac afirmații pe care unii să le interpreteze greșit. Sunt foarte atent la ceea ce se întâmplă, știm prea bine situația și nivelul anumitor jucători care fac parte din această echipă națională. De multe ori și eu sunt dezamăgit de ceea ce văd.



Să sperăm că Edi va reuși să găsească acea organizare defensivă și acel echilibru între a te organiza bine și a ataca bine. Ultimele două jocuri au cam lăsat de dorit și avem carențe enorme față de ceea ce ne dorim noi.



Suntem deficitari din multe puncte de vedere. Din moment ce el este acolo, selecționer, îl are în spate pe tatăl lui, pe nea Puiu, cu care am lucrat doi ani de zile. Știu ce poate nea Puiu, ce capacitate are, sunt convins că îi va da sfaturile necesare pentru a reuși", a declarat Viorel Moldovan, pentru Pro Arena și Sport.ro.

Viorel Moldovan i-a fost secund lui Anghel Iordănescu la prima reprezentativă, dar a fost și selecționer la naționala de tineret.