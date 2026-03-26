Dacă vor trece de turci, tricolorii vor da piept cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Un afacerist turc este convins: ”Hagi nu este antrenor!”

PRO TV a stat de vorbă cu un afacerist turc, avid al fotbalului, înaintea meciului de baraj Turcia – România. Acesta deține o cafenea veche de 300 de ani în Istanbul și a oferit declarații care mai de care mai spumoase.

Patronul de cafenea nu crede că Ianis Hagi se poate ridica la nivelul pe care tatăl său, Gheorghe Hagi, l-a avut ca fotbalist.

După ce a fost informat că Gică Hagi va prelua naționala României după meciurile de baraj, simpaticul patron turc a mărturisit că, în opinia sa, legendarul fotbalist ”nu este antrenor”.

”Ianis nu este ca tatăl său, nu are tehnica lui. Nu îl poți găsi pe al doilea Elvis Presley, dar o copie, poate. Elvis Presley este doar unul, Hagi este unic. Îi doresc noroc fiului său, dar Ianis nu poate fi ca Hagi, Hagi este un maestru. Arda este unul dintre cei mai buni jucători pentru fotbalul turc. Arda nu este ca Messi, are un stil diferit, dar are pasiune.

Pot să spun ceva? Ca antrenor, Hagi nu este bun, este prea dulce, nu este dur, nu este puternic. A fost de câteva ori la Galatasaray și la echipe din România, la Farul Constanța, dar nu este antrenor, nu este bun, așa cred eu”, a spus afaceristul.