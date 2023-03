Andrei Coubiș lasă România pentru Italia! Fundașul lui Milan, convocat oficial

Carmine Nunziata, selecționerul naționalei U20 a Italiei, a anunțat, vineri seară, lotul convocat pentru meciurile cu Norvegia (23 martie) și Germania (27 martie), din competiția Elite League U20. Pe listă se află și Andrei Coubiș (19 ani), cel care a reprezentat România la reprezentativele U19, U20 și U21.

"Prima convocare la echipa națională pentru Andrei Coubiș, fundașul lui Milan", a scris Federația Italiană de Fotbal, pe site-ul oficial.

Vestea potrivit căreia căpitanul celor de la Milan Primavera ar urma să lase România pentru Italia a fost anticipată de Gazzetta dello Sport în ultimele lunii. Ziariștii italieni susțineau încă din decembrie că fotbalistul se află în discuții cu federația italiană pentru realizarea "transferului".

Andrei Coubiș este născut în Italia, la Milano, din părinți români. A crescut la grupele de juniori ale lui AC Milan, iar din toamna anului 2021 a început să fie convocat de România. Stoperul de 1.89m a jucat inclusiv la Campionatul European U19 pentru tricolori, vara trecută, însă acum a decis să reprezinte Italia.

21 de meciuri a strâns Coubiș în acest sezon la AC Milan Primavera, reușind un gol și o pasă decisivă. Fundașul a fost în lotul primei echipe la trei meciuri din grupele UEFA Champions League, însă nu a debutat încă.

Andrei Coubiș se afla pe lista preliminară a României U21 pentru meciurile din această lună

La începutul lunii martie, FRF a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați la naționale. La reprezentativa U21 se afla și Andrei Coubiș, care, între timp, a ales Italia.

România U21 va disputa două meciuri amicale, unul cu Portugalia (24 martie) și altul cu Germania (28 martie)

Stranierii de pe lista preliminară pentru România U21

Andrei Coubiș (AC Milan / Italia)

Otto Hindrich (Kisvarda / Ungaria)

Bogdan Racovițan (Rakow / Polonia)

Alexandru Țîrlea (Gimnastic de Tarragona / Spania)

Marco Ehmann (Enosis Neon Paralimni / Cipru)

Andrei Mărginean (Novara / Italia)

Marius Corbu (Akademia Pușcaș / Ungaria)

Rareș Ilie (Maccabi Tel Aviv / Israel)

Dennis Politic (Port Vale / Anglia)

Cătălin Cîrjan (Arsenal / Anglia)

Bogdan Lobonț l-a sunat pe Andrei Coubis pentru a-l întreba dacă vrea să joace pentru România

Întrebat în decembrie, la emisiunea Poveștile Sport.ro, despre valul de retrageri din ultimii ani de la prima reprezentativă a României, Lobonț a preferat să vorbească despre exemplele cu el în prim-plan, din momentul în care antrena la România U20.

Fostul portar spunea că a sunat personal trei jucători eligibili pentru naționala U20 a României pentru a-i întreba ce au de gând să facă, dacă vor să reprezinte țara noastră sau au alte planuri. Cei trei erau Andrei Coubiș (19 ani, fundaș AC Milan Primavera), Andrei Moțoc (19 ani, fundaș Salernitana) și Cătălin Cîrjan (20 de ani, mijlocaș Arsenal).

"Eu îți spun cum am procedat și îți dau exemple. Primul e Coubiș, de la AC Milan. L-am sunat și am spus în felul următor - am vorbit prima dată în italiană, e născut aici, dar a plecat acolo. I-am zis: 'Andrei, în funcție de ceea îmi răspunzi la întrebare, continuăm sau nu discuția. N-are rost să pierd timpul cu tine și nici tu cu noi. Important e ce vrei tu să faci: vrei să joci pentru echipa națională sau nu? În funcție de răspunsul tău, continuăm sau nu discuția. E simplu!'. A zis 'da, vreau să joc!'. Bine, dacă ai zis da, rămâne da, ți-l tatuezi pe piele. Joci la echipa națională până în momentul în care consideri sau până când îți închei cariera'.

Aceeași chestie cu Moțoc, jucător cu dublă naționalitate, Moldova și România. Aceeași întrebare. A zis 'să vorbim cu tată'. Acolo e un discurs mai amplu și nu vreau să intru în amănunte.

Pot să ți-l dau ca exemplu și pe Cîrjan, de la Arsenal. Aceeași situație. Despre el mi s-a spus că a refuzat să vină la echipa națională. A fost convocat și ar fi refuzat să vină la națională. Ok, să vedem de ce. Am pus mâna pe telefon, l-am sunat: 'Cătălin, care e situația? De ce nu mai vrei?'. A spus: 'Nu, domn' profesor, nu e așa!'. Și mi-a explicat copilul de ce nu: 'Știți foarte bine că ați jucat și dumneavoastră la echipe importante, iar în acea perioadă în care erau acțiunile erau foarte mulți accidentați la prima echipă a lui Arsenal. Eu mă antrenam la prima echipă ca să debutez în Premier League. Pentru mine era maxim unde puteam ajunge. Nu am refuzat niciodată să joc pentru naționala României'. Ghinionul lui a fost că a avut o accidentare care l-a ținut puțin mai mult în afara gazonului decât s-a prevăzut.

Asta e: vrei să joci pentru echipa națională? Că n-are rost să o întoarcem pe toate fețele. E simplu: da sau nu! Dar dacă ai zis da, trebuie să fie da și să dai totul, cu inima deschisă", a spus Bogdan Lobonț, la emisiunea Poveștile Sport.ro.