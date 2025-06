Cum l-a numit Ilie Dumitrescu pe Louis Munteanu după penalty-ul ratat din România - Italia la EURO U21

Avem acel 11 metri și cel mai important jucător, Louis Munteanu... Suferim un pic la mijloc. Grameni și Corbu nu aduc un plus. Nu putem să-i punem în valoare pe Stoica și Ilie” , a spus Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.

Păcat de faza aia în care Ianis Stoica are un luft și de acolo iese golul lor. Greșeala aia a făcut ca Baldanzi să deschidă scorul.

”Au fost momente de echilibru în primele 25 de minute. Am reușit să ieșim și pe contraatac. Ei au o viteză în plus în linia mediană, au o posesie superioară.

Echipele de start din România - Italia

Italia U21: Desplanches - Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndour - Baldanzi, Koleosho - Gnonto

Rezerve: Ambosino G., Bianco A., Casadei C., Coppola D., Doumbia I., Fazzini J., Guarino G., Kaqyode M., Pisilli N., Sassi J.(p), Turicchia R., Zacchi G.(p)



Selecționer: Carmine Nunziata



România U21: Sava - Strata, Ignat, Ilie, Borza - Corbu, Akdag, Grameni - Ianis Stoica, L. Munteanu, R. Ilie

Rezerve: Amzăr C., Burnete R., Duțu, Hindrich O.(p), Mihai C., Mitrov Z., Perianu O., Popescu O. Rafailă V. (p), Sîrbu D., Vulturar C.

Selecționer: Daniel Pancu