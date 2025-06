Marți seară, la Bratislava, în direct la Pro TV și VOYO, generația lui Louis Munteanu a capotat fără drept de apel în fața țării gazdă, 1-2, într-un meci în care scorul e mult mai mic raportat la realitatea din teren.

Am jucat mult de la egal la egal cu Italia, am fost aproape să învingem Spania, dar nu am putut face față Slovaciei și am tras primul șut pe poartă în minutul 67, așa că terminăm Grupa A de la European fără punct, cu golaveraj 2-5, și ne întoarcem acasă cu senzația că am cerut prea multe de la o generație care a putut oferi prea puțin.

O repriză cum nu ar trebui să fii obligat să privești

Șansele de calificare mai departe fuseseră ruinate, dar prezența lui Daniel Pancu pe banca tehnică și dorința logică de a nu pleca din Slovacia cu zero în dreptul punctelor și cu imaginea șifonată ar fi trebuit să reprezinte argumente solide pentru o altfel de evoluție a României U21 în meciul în care și-a luat adio de la turneul final.

Ce s-a întâmplat, în schimb? Slovacii, învinși și ei de Italia și Spania, dar cu câteva zeci de mii de fani în spate și o ambiție evident superioară, au avut nevoie de o primă fază pentru a semna o ocazie mare, cu minge aruncată în spatele lui Matei Ilie, o stare de somnolență în apărarea noastră și un 1-0 evitat doar pentru că aripa Kapralik a tras direct în Hindrich.