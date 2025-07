David Popovici a obținut aurul la Mondialele de la Singapore, după ce a terminat pe primul loc în finala de 200 de metri liber.

Timpul sportivului român a fost de 1.43.53, într-o cursă în care i-a surprins pe americani prin felul în care a recuperat în ultimii metri.

Ionuț Popa: „Steaua a oferit aceeași sumă ca noi atunci”

Ionuț Popa, președintele lui Dinamo, a vorbit imediat după performanța reușită de sportivul român despre motivul pentru care David Popovici a ales să semneze cu Dinamo în detrimentul Stelei, cu toate că cele două oferte nu se diferențiau din punct de vedere financiar.

„Bonusurile lui au fost mereu conform legislației, nu a avut nimic în plus sau în minus. Noi am ascultat proiectul și viziunea părinților, le-am oferit încredere, nu am cerut garanții pentru fiecare solicitare a lor, să spunem: ‘Da, dar mi-e frică să semnăm asta’.

Am mers pe încredere, am crezut în el. Nu a fost suma, pentru că și Steaua a oferit aceeași sumă ca noi atunci. A fost libertatea pe care noi i-am pus în contract și i-am spus că tot ce dorește să modifice în limitele legale și că avem încredere.

Părinții au rămas impresionați de abordare și au simțit că ni-l dorim cu adevărat și că încercăm să găsim soluții pentru orice impediment apare.

Atunci s-au simțit încrezători, au avut încredere în noi și cred că a fost și o chimie între părinți și club, noi cei din conducere”, a spus președintele lui Dinamo.

La Singapore, David va concura și în probele de 100 de metri liber (30 și 31 august) și 50 de metri liber (1 și 2 august).