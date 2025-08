Înotătorul român a cucerit medaliile de aur atât la 200 m liber, cât și la 100 m liber, devenind astfel primul din istorie care reușește această dublă performanță la un Campionat Mondial de natație.



David Popovici, mesaj dincolo de cronometru după ce a scris istorie la Singapore: ”Mândru că sunt român!”



La o zi după ce și-a trecut în CV al doilea cel mai rapid timp din istorie la 100 m liber (46.51), David Popovici a scris un mesaj pe rețelele social media în care și-a arătat recunoștința față de toți oamenii care i-au fost alături, dar și despre timpul obținut în ultima cursă din Singapore.



”46,51 secunde. Pentru unii, o clipire. Pentru mine, o lecție: nimic nu se câștigă singur. În spatele fiecărui record stau oameni care cred, care ajută, care merg alături de tine până la capăt.



Astăzi nu sărbătoresc timpul, ci echipa, sprijinul și puterea de a nu renunța. Mândru că sunt român!”, a scris David Popovici pe rețelele sociale.



David Popovici a spus pentru World Aquatics ce a făcut în timpul cursei de la 100 m liber: ”Așa am reușit să mă concentrez”



Pentru World Aquatics, David Popovici a sugerat că, pe parcursul cursei, și-a imaginat că este singur în bazin, ignorând complet celelalte culoare, pentru a se putea concentra doar pe propria evoluție.



”În ceea ce privește cursa, cred că cel care câștigă este cel care reușește să se detașeze de concurenți. Să încerce să nu se gândească la ce face Kyle. Să nu se uite în stânga, la ce face Jack.



Să se concentreze doar pe propriul culoar. Îmi imaginez că am niște pereți ridicați de-a lungul fiecărui culoar și nu văd ce fac ceilalți. Așa am reușit să mă concentrez pe ce aveam eu de făcut. Și am livrat”, a spus David Popovici pentru World Aquatics.