Înotătorul român, David Popovici, campionul olimpic en-titre la 200 m liber, a anunţat, vineri, că a devenit primul om din istorie sub 22 de secunde la proba de 50 m, sub 47 de secunde la proba de 100 m şi sub 1 minut şi 43 de secunde la 200 m.

''Odată cu recordul naţional de la 50 m liber de 21 de secunde şi 83 de sutimi, am devenit primul om din istorie sub 22 de secunde la proba de 50 m, sub 47 de secunde la proba de 100 m şi sub 1 minut şi 43 de secunde la 200 m - De asta sunt tare mândru'', a scris Popovici pe pagina sa de Facebook după ce a câştigat titlurile naţionale la 50 m liber şi 100 m liber.

Potrivit Agerpres, miercuri, Popovici a câştigat proba de 50 m liber cu un nou record naţional, 21 sec 83/100, iar joi s-a impus la 200 m liber în 1 min 45 sec 07/100.