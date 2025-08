"Ce întrebare! Fix acum?" , a răspuns Popovici, arătând către fularul cu Dinamo. "Am fost și la CSA Steaua, dar la 14 ani. Ambele cluburi sunt niște cluburi respectabile și se întrec în titluri amândouă. Numai că acum Dinamo!" , a mai spus David.

Cum a reușit CS Dinamo să îl aducă pe David Popovici de la Steaua

David Popovici a fost legitimat la CSA Steaua până în august 2021, moment în care i-a expirat contractul și a decis să semneze cu rivala CS Dinamo.



Ionuț Popa, președintele Clubului Sportiv Dinamo, a explicat pentru Sport.ro cum s-a realizat trecerea lui David Popovici de la Steaua.



"Noi n-am furat pe nimeni. Noi, când l-am luat pe David, nu era nici măcar campion european. Noi l-am luat într-un moment în care creștea, în care se spunea că are mare potențial. Dar, știți cum e, sportul nu e matematică. Și acum, vorbim despre acest subiect, despre faptul că l-am luat de la Steaua, pentru că David a reușit niște rezultate fantastice. Că, altfel, poate că unii ziceau că l-ați luat degeaba, că i-ați dat bani mulți și n-a fost confirmat, că a fost un eșec transferul. Dar acum, când vedem ce face David, pot să spun că am o echipă foarte bună de scouting, la Dinamo. Și am reușit să anticipăm acest succes al lui David.



Pot să spun chiar că noi facem parte din povestea lui David, pentru că, la Dinamo, lui David nu i-a lipsit nimic. Am fost partenerii lui, am fost prietenii lui, nu punem deloc presiune pe el. E foarte important să-ți respecți sportivul și să-i dai încredere. La Dinamo, în cazul lui David, toate lucrurile s-au legat. Iar chestia asta îți oferă și o lejeritate, o liniște, în ceea ce privește desfășurarea antrenamentelor.

Când ai convingerea că ești susținut, că ești iubit... Noi îl considerăm pe David cel mai important sportiv al clubului și el a realizat asta. Performanța înseamnă mereu un cumul de factori și, de aceea, David e, astăzi, acolo unde este", a spus Ionuț Popa, pentru Sport.ro.