SPECIAL www.sport.ro | Brazilianul care s-a indragostit de Romania la manager! A venit sa locuiasca la Craiova si a devenit VEDETA pe net! Povestea lui e senzationala

Joao Vitor Roberge, brazilianul care s-a indragostit de Craiova la manager si a venit sa traiasca timp de 3 luni in Romania pentru a le spune si celor de acasa cat de tare e pasiunea lui! Joao a invatat singur sa vorbeasca si sa scrie.

"Povestea mea cu România poate deja e cunoscută de puține oameni. În 2006, am jucat Football Manager cu un prieten. Echipa cu care jucam era Universitatea Craiova. Inițial, am fost amuzat cu numele lor. În 2011, când echipa a fost desființată, aveam 17 ani, și n-am putut să cred în ce se întâmplaseră.

Din cauza desființării, am hotărât că lucrarea mea de licență la facultatea de jurnalist ar fi despre istoria Universității Craiova, deja în 2012. E bine, în 2013, erau două echipe cu același nume. Deci o parte importantă a lucrării ar fi despre acest conflict. Să nu pierdeam niciun amănunt, am scris un blog de nume O Craiovano (craioveanul, în portugheză), și am început să învăț românește singur, ceva care nici n-am reușit 100% până acum.

În 2015, am fost în România. Au fost 3 luni frumoase în București și Craiova. Am făcut interviuri cu Ilie Balaci, Gheorghe Hagi, Emil Săndoi, Aurel Țicleanu și multe personaje importante în presa și fotbalul craiovean și românesc. Din cauza lucrării, chiar am avut 15 minute de faimă. Am aparut la TV, la radio, și la ProSport Live, pe internet.

Lucrarea astă de licență este documentarul Craiova versus Craiova, disponibil pe YouTube în portugheză, română și engleză. A fost prezentat în 2016 în 6 iulie, am luat notă 10 și am absolvit în august. În 2017, am scris cartea Fotbal - aventuras, tristezas e alegrias romenas (Fotbal - aventuri, dureri și bucuriile românești), despre istoria fotbalului românesc și despre povestea mea cu România.

Din absolvirea mea, lucrurile n-au fost deloc ușoare. Doar în decembrie 2017 am reușit un loc de muncă ca jurnalist, ceva chiar mai mult rar nu doar în Brazilia, dar în lume. M-am mutat de la Florianópolis, capitala statului Santa Catarina, la Brusque, un oraș micuț cu 130 mii de locuitori, la 100 km de distanță. Aici, sunt reporter la ziarul de nume O Município, unul dintre puținele afaceri de jurnalism cu stabilitate pentru cei angajați. Trăiesc foarte bine aici și scriu despre tot, chiar dacă principale sunt despre securitate și sport. Sunt două echipe profesioniști de fotbal în Brusque: Brusque FC și Carlos Renaux. Sper să fac numele meu aici la o perioadă lungă și frumoasă.

Sunt obișnuit să spun că România și Craiova sunt părții din viața mea. Identitatea mea are România și Craiova ca componente. Am vorbit întotdeauna că vreau să muncesc în România, vreau să trăiesc în România cu iubita mea, poate pentru trei, cinci său 10 ani. Oportunitatea niciodată nu a venit, poate niciodată nu va veni, dar nu mă deranjează, pentru că în momentul de față viața e frumoasă aici.

În momentul în care Brazilia trăiește un moment extrem de negru cu o democrație amenințată din cauza unui fel de fascism după niște alegeri dezastruoase, țin cu ochii și în România, sperând că un lucru asemănător nu se va întâmpla și în această țară niciodată în viitor. Aș vrea că acest 1 decembrie să fie că un memento, să fiți o țară democratică, unită, cu respect pentru educația și pentru toți oameni, nu contează culoare, religie, clasă socială, fără excepție. O țară adorabilă, minunată, primitoare cu toți, așa cum ați fost cu mine în acele trei luni minunate în 2015."