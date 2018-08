BMW isi deschide fabrica de 1 MILIARD de euro langa Romania! E prima fabrica noua a nemtilor dupa 2 decenii!

BMW anunta investitii masive in noua fabrica de la Debrecen.

In timp ce Romania nu mai reuseste sa atraga producatori auto, iar cei existenti se plang de infrastructura, Ungaria reuseste sa devina un adevarat centru auto.

BMW a decis sa-si construiasca prima fabrica dupa aproape 20 de ani tocmai in Ungaria, printr-o investitie de 1 miliard de euro. Momentan nu se stiu ce modelde vor fi construite acolo, insa bavarezii anunta ca noua fabrica va avea capacitatea de a construi atat masini electrice cat si cu combustie interna pe aceeasi linie! "Noua fabrica va aduce capacitate extinsa pentru reteaua noastra globala. Cand va incepe productia, fabrica va oferi noi standerde in materie de felxibilitate, digitalizare si productivitate", anunta BMW intr-un comunicat de presa.

Mercedes, Audi si Suzuki au deja fabrici in Ungaria, in timp ce Opel are o linie de productie a motoarelor acolo. BMW va ajunge la 31 de fabrici in intreaga lume cu fabrica din Ungaria.

Constructia fabricii din Debrecen va demara in a doua jumatate a anului 2019.