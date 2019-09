Bataie ca-n jungla la Piatra Neamt! Regele Junglei Morosanu a sunat adunarea: "Oastea mea e gata! Cred ca vom castiga cu 3-2!" Gala incepe la 20:00, LIVE PE PROX

Batalia Moldovei: Team Morosanu vs Team Bonjasky, vineri, ora 20:00, la PRO X!

Vor fi batai ca-n jungla la Piatra Neamt. Regele Junglei Morosanu a sunat adunarea.



Hiena din Banat, Corbeanu, va lupta cu leul Raiko la Piatra Neamt, vineri, la ora 20:00, la PRO X. Ca sa-si sperie rivalul, Hiena din ring a sfasiat un leu de plus.

In gala din aceasta seara se vor infrunta echipa condusa de Morosanu cu cea condusa de Bonjasky. Morosanu e sigur ca baietii lui vor castiga.

"Oastea lui Morosanu este gata! Am ceva emotii pentru sportivii romani. Bonjasky a venit cu o echipa foarte bine pregatita. El zicea ca va fi 4-1 pentru Olanda. Eu zic ca va fi 3-2 pentru Romania. Am incredere in sportivii mei. Sper sa iasa o gala frumoasa. Punem foarte multa energie in acest proiect si sper ca lumea sa fie multumita de ce facem noi. In proportie de 80% s-au vandut biletele. Mi-as fi dorit sa am onoarea sa ma lupt cu Bonjasky, insa el are 43 de ani. Era cu aproape doua generatii inaintea mea", a declarat Catalin Morosanu la ProX.