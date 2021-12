Zeci de suporteri ai lui Dinamo Kiev, arestați după incidentele de proporții de la Lisabona

Conform poliţiei lusitane, incidentele respective s-au soldat cu rănirea a 13 suporteri, precum şi a unui membru al forţelor de ordine.

„Anumite comportamente sugerează că întâlnirea dintre diferitele grupuri a fost organizată anterior”, se arată în comunicatul poliţiei, care precizează că oamenii legii au fost nevoiţi să tragă focuri de avertizare, după ce s-a aruncat asupra lor cu pietre, sticle şi fumigene.

Învingătoare cu 2-0 în meciul de pe Estadio da Luz, Benfica Lisabona s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor, în timp ce Dinamo Kiev părăseşte competiţiile europene, după ce s-a clasat pe locul al patrulea în Grupa E, după Bayern Munchen, Benfica şi FC Barcelona (care va continua în Europa League). Agerpres

