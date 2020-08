VIDEO | FOC pe strazile Parisului dupa calificarea lui PSG in semifinalele Champions League! Fanii, dezlantuiti pe strazi! Ce s-a intamplat

PSG a obtinut calificarea in semifinalele Champions League dupa 25 de ani.

Suporterii parizienilor nu au mai tinut cont de pandemie, de regulile de distantare sociala, si au iesit in strada pentru a sarbatori.

Ei au cantat, au dansat si au aprins fumigene, bucurandu-se de aceasta calificare obtinuta in minutele de prelungire ale partidei cu Atalanta, dupa golurile inscrise de Marquinhos si Choupo-Moting.

Mai mult decat atat, fanii lui PSG i-au 'decernat' Balonul de Aur fotbalistului german care i-a dus pe francezi in avantaj in minutul 93.

[#BallonDor????] ???? OFFICIEL ! Les supporters parisiens décernent le Ballon d'Or 2020 à Eric-Maxim Choupo-Moting. ???? pic.twitter.com/k033O8UKm7 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 12, 2020

PSG a obtinut aceasta calificare in Final 4-ul Ligii Campionilor in ziua in care clubul implineste 50 de ani, astfel ca bucuria este si mai mare.