Un parior a pierdut o suma URIASA dupa ce a mizat pe victorii cu 3-0 pentru Roma si Juventus! Cat l-a COSTAT penalty-ul acordat in prelungiri pentru Real

Decizia lui Michael Oliver i-a distrus pariul incredibil!

Juventus a reusit o revenire fantastica in fata celor de la Real Madrid in sferturile UEFA Champions League - reusitele italienilor au egalat situatia in dubla mansa dupa ce Real castigase cu 3-0. Un parior a mizat pe scor exact 3-0 la acest meci.

Mai mult, acesta a mizat si pe o victorie cu 3-0 a celor de la AS Roma in fata Barcelonei! Cele 2 rezultate i-ar fi adus un profit de peste 8.000 de euro in conditiile in care mizase doar 2 euro! Decizia lui Oliver a dus insa la pierderea pariului.