Cum a fost golul ALA?! Bale, pus sa explice BIJUTERIA din care a facut 2-1 in finala Champions League. Ce a spus

Intrarea lui Gareth Bale a schimbat destinul finalei Champions League.



Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Galezul a marcat de doua ori si i-a adus lui Real al 13-lea trofeu Champions League din istorie.

Pus de UEFA sa-si explice executia, Bale a spus: "Mingea a venit la inaltimea perfecta. E unul dintre momentele alea in care actionezi din instinct. Am avut o conexiune extraordinara cu mingea si a fost extraordinar sa vad cum se duce in plasa".



Bale e prima rezerva din istoria Champions League care marcheaza doua goluri dupa intrarea pe teren!



VEZI AICI GOLUL MINUNAT AL LUI BALE!