UEFA a anuntat arbitrul de la Finala Ligii Campionilor! A fluierat la Supercupa Europei din 2016 si va fi in Rusia!

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

UEFA l-a delegat pe sarbul Milorad Mazic la finala Champions League din acest sezon, programata pe 26 mai la Kiev.

Mazic e arbitru international din 2009, iar in 2016 a condus Supercupa Europei dintre Real Madrid si Sevilla. Anul trecut a fost la centru la finala Cupei Confederatiilor dintre Germania si Chile. Atunci a avut o decizie controversata ccu ajutorul VAR, tehnlogia testata la acel turneu in vederea implementarii la Mondialul din Rusia 2018. Mazic e si el "convocat" pentru Cupa Mondiala. El a arbitrat patru meciuri in acest sezon de Champions League si nu a fluierat la centru niciuna dintre finaliste.

Milovan Ristic si Dalibor Djurdjevic vor fi asistentii lui Mazic, in timp ce arbitri aditionali au fost desemnati Nenad Djokic si Danilo Grujic.

Francezul Clement Turpin va fi arbitru de rezerva.

