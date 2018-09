Trebuia sa se puna PESTE ZID! Faza GENIALA inainte de executia MONDIALA a lui Messi. Ce a facut un adversar in spatele zidului

Messi a marcat un gol senzational pentru Barca, din lovitura libera, in minutul 31 al meciului cu PSV.

Messi a trimis superb, cu efect, fara nicio sansa pentru olandezul Zoet. Jucatorii si-au dat seama de pericol inca din momentul in care arbitrul Sidiropoulos a dat fault. Au incercat sa gandeasca o strategie prin care sa scape de gol, insa lui Messi nu i-a pasat. Un fotbalistu de la PSV a ingenuncheat in spatele zidului, in incercarea de a opri o eventuala minge pe sub picioarele colegilor sai. A luat decizia gresita. PSV a primit gol, iar el n-a vazut executia magica a lui Messi. :)