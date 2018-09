Ar fi fost cel mai scump transfer din istorie: cat ar costa AZI brazilianul Ronaldo! SUMA URIASA pe care doar Messi ar putea s-o atinga

A fost idolul unei generatii si continua sa inspire pusti din toata lumea si in aceste momente cand atentia publicului e captata de alte staruri.

Ronaldo Luís Nazario de Lima sau "Adevaratul Ronaldo", cum i se spune mai recent ca si cum ar exista loc de confuzii, implineste astazi 42 de ani. Ronaldo brazilianul a avut norocul, sau ghinionul, depinde din ce unghi este privita situatia, sa joace si sa impresioneze in ultimele secvente ale perioadei romantice a fotbalului. In ultimii ani ai unui fotbal ce se juca mai mult din placere si mai putin pentru bani, mai mult pentru fani si mai putin pentru marketing.

Ronaldo a fost, fara sa isi dea seama, un pionier al erei industrializate a fotbalului ce avea sa vina. Pana sa implineasca 21 de ani, Ronaldo reusea "sa sparga" de doua ori recordul pentru cel mai scump transfer din lume. Doar Maradona se mai putea mandri cu asa ceva. Si tot la 21 de ani castiga si Balonul de Aur, fiind cel mai tanar fotbalist din istorie care obtine o astfel de distinctie. Pana la 23 de ani avea deja 200 de goluri marcate pentru echipele de club si echipa nationala.

Daca Ronaldo ar fi fost inca in activitate in aceasta perioada, Neymar, Mbappe si poate chiar si Messi si Cristiano Ronaldo s-ar fi uitat cu admiratie si invidie la el. Raportand sumele platite pentru transferurile lui Ronaldo la cursul actual si tinand cont si banii care se investesc in fotbalul de astazi, Ronaldo ar fi fost de departe cel mai scump transfer din istorie: 433 de milioane de euro ar costa brazilianul.

Ronaldo a jucat la Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid, AC Milan si Corinthians. A castigat Cupa UEFA de doua ori si titlul in Spania de doua ori cu Real Madrid. Pentru echipa nationala a inscris 62 de goluri in 98 de meciuri si a castigat de doua ori Cupa Mondiala.