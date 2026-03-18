După 1-1 în tur, Barcelona a condus de două ori în prima repriză de pe Camp Nou, în urma golurilor marcate de Raphinha și Marc Bernal, însă în ambele ocazii s-a văzut imediat egalată de Anthony Elanga.

Anthony Elanga, două goluri contra Barcelonei în 28 de minute. În tot sezonul marcase o singură dată

Internaționalul suedez a marcat mai întâi în minutul 15, când a fost găsit nemarcat de Hall și l-a învins pe Joan Garcia. Elanga a reușit dubla în minutul 28: după o pasă greșită a lui Yamal și o combinație între Hall și Barnes, mingea a ajuns în fața porții la extrema lui Newcastle, care s-a infiltrat perfect în careu.

Interesant este că înaintea acestui joc Elanga marcase un singur gol pentru Newcastle, în duelul din Cupa Ligii cu Manchester City (1-3). În rest, nicio reușită în 41 de apariții din toate competițiile.

Mai mult, Elanga avea un singur gol marcat în Champions League înaintea duelului de pe Camp Nou. Reușita sa data din martie 2022, contra lui Atletico Madrid, când îmbrăca tricoul lui Manchester United.

Format în academia lui Manchester United, Elanga a fost achiziționat de Newcastle vara trecută, de la Nottingham Forest, pentru o sumă de peste 60 de milioane de euro. Deși până de curând era considerat un eșec, având în vedere suma plătită și randamentul din teren, suedezul are șanse bune să le schimbe percepția contestatarilor după meciul cu Barcelona din Champions League.