Andrei Plesnilă este unul dintre puținii români care au avut privilegiul de a trăi finala UEFA Champions League 2025 direct de pe gazonul Allianz Arena.



Tânărul fotoreporter a fost acreditat oficial de UEFA, după doar un an de experiență în fotografia sportivă. PSG a zdrobit Inter Milano cu 5-0 și a ridicat, în premieră, trofeul suprem.



Plesnilă a început cu meciuri din Liga I, în special Rapid, echipa lui favorită, dar a urcat repede în ierarhia presei sportive, până în galeria selectă a celor 162 de fotografi prezenți la marele eveniment.



Contactat de Sport.ro, Andrei spune că atmosfera de la München l-a copleșit, dar și că a învățat ce înseamnă cu adevărat disciplina unui eveniment UEFA.



A prins cadre rare și emoționante – de la portretul artistic al lui Lautaro Martínez, la imaginea cu arbitrul István Kovács intrând pe teren.



Folosind un Canon R3, Andrei visează acum să-l fotografieze pe Cristiano Ronaldo și să ajungă la un meci al lui Real Madrid: „Ar fi un vis să-i prind pe amândoi în același cadru”.



Interviu cu Andrei Plesnilă



Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți acreditat de UEFA la un asemenea eveniment? Cum v-ați simțit?



M-am simțit destul de uimit pentru că am mai multe cunoștințe care au aplicat și mă așteptam cumva să... Sunt la început de drum, fac fotografie de sport de cam un an. Am intrat în APS și în AIPS în baza publicațiilor de la materiale din Liga I. Am început cu fotografii din Liga I, la Rapid, fiind simpatizant al echipei. La început, am mers ca să văd meciurile de la marginea terenului, să simt senzația. Ușor, ușor, mi-a plăcut foarte mult. Am început să merg și la alte echipe, la FCSB, la Dinamo, apoi la Națională. Publicând materiale prin ziare locale, am reușit să intru în Asociația Presei Sportive (APS) și în Asociația Internațională a Presei Sportive (AIPS). În baza APS și AIPS, am început să aplic la meciuri în străinătate. Primul meci mai mare a fost un play-off de Champions League, la Bayern München cu Celtic, în februarie, pe stadionul din München. Acela a fost primul meu contact cu fotbalul internațional. Anul trecut, în mai, am fost spectator la Bayern - Real Madrid și am văzut pe viu cum e un meci de Champions League. Atunci fotografiam în țară și mi-am dorit să ajung să fotografiez un meci de talie internațională.

„Stăteam ca în autobuz. Nu ne puteam mișca până la final”

Care a fost cel mai dificil moment din punct de vedere profesional? Cum te gândeai ce să fotografiezi?

Răspuns: Cel mai dificil moment a fost că, spre deosebire de meciurile din Liga I, unde e mai lejer, la finala Champions League au fost foarte mulți fotografi și am stat foarte înghesuiți, scaun lângă scaun, ca în autobuz. Nu aveai spațiu să te miști, să schimbi obiectivele sau să lucrezi confortabil. La evenimentele mari organizate de UEFA, nu poți alege locul, nu ai voie să te ridici sau să te muți până la finalul meciului. Trebuie să scoți fotografii bune de acolo unde ești pus. În Liga I, te așezi unde vrei, eventual schimbi partea terenului la pauză ca să fotografiezi echipa favorită cum atacă. La finala Champions League, eram 162 de fotografi, toți încercând să prindem momentele de bucurie ale PSG-ului când ridicau cupa.

Care a fost momentul emblematic al meciului?

Momentul emblematic al meciului, care probabil va rămâne în istorie, este fotografia în care Marquinhos ridică cupa, circulată în toate ziarele. Ca fotografie preferată, îmi plac portretele, și am una care îmi place mult cu Lautaro, care se stropește cu apă pe față înainte de meci, cu picăturile vizibile, un pic mai artistică. Un alt moment important a fost cu domnul Kovacs, arbitru român, intrând pe teren. E un moment reprezentativ pentru România, primul arbitru care a condus toate cele trei finale de competiții europene: Conference League, Europa League și Champions League.