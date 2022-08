FCSB a fost repartizată în Grupa B din UEFA Conference League, alături de West Ham, Anderlecht și Silkeborg. Însă, echipa pe care vicecampioana României a eliminat-o în 2017, la ultima aventură europeană, tot cu Nicolae Dică (42 ani) pe bancă, a avut parte de o tragere la sorți mai complicată.

Viktoriei Plzen va evolua în Grupa C din UEFA Champions League, alături de Bayern Munchen, Barcelona și Inter Milano. Iar conturile de social media ale cehilor au imortalizat reacțiile mixte ale jucătorilor din timpul tragerii la sorți. Dacă unii se bucurau că o să întâlnească trei dintre cele mai puternice echipe din Europa, alții erau înmărmuriți când au văzut cu ce adversari se vor înfrunta.

Viktoria Plzen's players finding out they've been put into a Champions League group with Bayern Munich, Barcelona and Inter Milan ????

(via @fcviktorkaplzen) pic.twitter.com/cpPi7Gvwju