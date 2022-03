Scandal în vestiarul PSG-ului după eliminarea din Champions League! Neymar și Donnarumma, la un pas de bătaie 

PSG a pornit în returul cu Real Madrid, din optimile UEFA Champions League, cu un avantaj de un gol, grație reușite lui Kylian Mbappe (23 ani) de pe Parc des Princes. Meciul de pe Santiago Bernabeu era și mai plăcut după 45 de minute pentru parizieni. Același Mbappe înscria din nou și ducea scorul la 2-0 la general.

Doar că, la revenirea de la cabine, elevii lui Carlo Ancelotti au fost mai insistenți, iar greșeala lui Gianluigi Donnarumma (23 ani) în fața lui Karim Benzema (33 ani) i-a făcut pe madrileni să profite și să egaleze, 1-1.

Iar starul francez avea să fie eroul Realului și să puncteze de 3 ori în 17 minute, ceea ce a dus la exasperarea lui Nasser Al-Khelaifi și Leonardo, care au amenințat arbitrii din camera VAR la finalul jocului și i-au acuzat că nu au acordat fault la prima reușită a lui Benzema.

Doar că, aceștia nu au fost singurii din tabară parizienilor care au făcut scandal. Potrivit jurnalistului spaniol Pablo Polo Santías, de la publicația Marca, la finalul meciului, Neymar a fost foarte nervos pe Donnarumma și i-a reproșat portarului modul în care a pierdut mingea în propriul careu. Italianul a replicat și el și i-a amintit starului brazinian că el a fost acela care a pierdut mingea la golul al doilea marcat de Benzema.

Iar Pablo Polo susține că disputa dintre cei doi a generat, aceștia fiind opriți cu greu de către coechipieri din a se lua la bătaie.

????????| Donnarumma and Neymar had to be seperated in the locker room. Neymar blamed Donnarumma for the first goal whilst Donnarumma told him that he lost the ball for the second goal. @polomarca