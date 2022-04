După meci, Diego Simeone a fost deranjat de o întrebare de la conferința de presă, care l-a făcut să plece din fața jurnaliștilor, chiar dacă, probabil, ar fi urmat și alte întrebări.

Argentinianul a fost întrebat dacă i-ar ajuta pe cei de la Real Madrid cu sfaturi despre cum s-o elimine pe Manchester City. ”Nu, nu voi face niciodată asta”, a fost răspunsul scurt oferit de antrenorul lui Atletico.

În timp ce întrebarea și răspunsul lui Simeone erau traduse pentru jurnaliștii englezi, tehnicianul s-a ridicat și a părăsit sala de conferință.

Diego Simeone was asked if he had any advice for Real Madrid in how to beat Man City... ????#UCL pic.twitter.com/05FdMyPtRq