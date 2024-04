Pacea în tabăra catalană pare să fi fost restituită, așa cum a declarat Sergi Roberto într-un interviu pentru Movistar+.

"La sfârșitul zilei, declarațiile alea au creat vâlvă în afara echipei, dar nu au avut niciun impact în vestiar. Suntem foarte uniți, Gündogan a explicat ce s-a întâmplat în meci, dar fără nicio intenție de a arăta cu degetul pe cineva. Cred că fiecare vrea să câștige.



Vestiarul este folosit doar pentru a ajuta echipa să câștige, dar nimic mai mult. Nu ar trebui să căutăm probleme acolo unde nu există. Anul acesta, asta ne-a permis să facem o figură bună în Europa, grație unității echipei. Ceea ce s-a întâmplat nu va schimba nimic. Suntem foarte pregătiți și așteptăm cu nerăbdare meciul de duminică(n.r - meciul cu Real Madrid)."

"Nu este nevoie de nicio întâlnire. În cele din urmă, suntem împreună toată ziua în vestiar. Am vorbit despre vâlvele din exterior pentru a clarifica că nu există niciun fel de problemă. Suntem o familie.



După o eliminare din Liga Campionilor, întotdeauna vor apărea zvonuri, mai ales la un club ca acesta, dar Gündogan nu a făcut-o pentru a critica pe cineva. Am citit undeva că vestiarul era divizat. Suntem foarte uniți și duminică suntem pregătiți să luptăm ca și cum ar fi o finală." a avertizat mijlocașul catalanilor, înaintea derby-ului cu Real Madrid.

"Nu știu dacă a fost fault sau nu, dar trebuie să o lăsăm să treacă. Dacă înscria? Dar dacă apăra portarul? Să iei un catonaș roșu atât de devreme în meci, omoară meciul, te omoară pe tine." a declarat Ilkay Gundogan, despre cartonașul roșu al lui Araujo.

