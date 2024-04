Barcelona e bună de plată! Ce sancțiuni au primit catalanii, după meciul cu PSG

Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a publicat joi, 18 aprilie, sancțiunile pe care Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) le-a pronunțat împotriva Barcelonei, pentru incidentele întâmplate în dubla manșă cu PSG.

Organismul european acuză clubul catalan de trei acuzații: fapte de vătămare și vandalism, utilizarea materialelor pirotehnice și comportament rasist. UEFA a amendat clubul FC Barcelona cu un total de 32.000 de euro pentru motivele prezentate.

Pe lângă, a fost pronunțată și interdicția de a vinde bilete fanilor săi pentru următorul meci în deplasare din orice competiție europeană.

????| Barcelona have been fined €32,000 following the behaviour of the fans at the Parc des Princes:

• Smoke bombs and fireworks [€2,000]

• Degradations [€5,000]

• Racist incidents [€25,000]

— @RMCsport #fcblive pic.twitter.com/rQUaXB7xkQ