Ronaldo și Lewandowski, eroii serii în Champions League! Ce recorduri au bătut 

Cristiano Ronaldo (36 ani) a salvat-o din nou pe Manchester United în Champions League. Starul portughez și-a făcut simțită apariția pe teren chiar când echipa suferea. În minutul 45+1 a reușit egalarea, 1-1, în urma unei combinații excelente cu Bruno Fernandes, iar în minutul 90+1 l-a învins pe Musso cu un șut din afara careului și i-a furat Atalantei cele trei puncte, ducând scorul la 2-2.

Cristiano Ronaldo’s goal against Atalanta in slow motion is a thing of beauty ????????

A fost al cincilea gol pe care Cristiano Ronaldo l-a marcat în cele patru meciuri din acest sezon de Champions League. De asemenea, superstarul și-a îmbunătățit recordul de reușite. A ajuns la cota 139 în cea mai importantă competiție europeană, în 180 de apariții, având o rată de 0.77 de goluri pe meci.

În aceași seară s-a ridicat la înălțime și Robert Lewandowski (33 ani), care a marcat o triplă în victoria lui Bayern contra Benficăi, 5-2. Atacantul polonez a sărbătorit cu stil al 100-lea meci în Champions League, trecându-și numele de trei ori pe tabela de marcaj.

Lewandowski helping the build up then finishing it at the end

pic.twitter.com/FntGnPyf4i