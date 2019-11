RECORDURI ISTORICE stabilite de Benzema! L-a depasit pe legendarul DiStefano si este al doilea dupa Messi intr-un clasament all-time al celor mai buni marcatori

Benzema a scris istorie pentru Real Madrid in UEFA Champions League.

Atacantul Realului a marcat doua goluri in victoria cu 6-0 in fata lui Galatasaray si l-a depasit pe legendarul DiStefano in topul celor mai buni marcatori ai "galacticilor". DiStefano are 49 de goluri reusite in cea mai importanta competitie intercluburi a Europei, iar Benzema a ajuns la cota 50.

Benzema a urcat si pe locul 4 in clasamentul jucatorilor care au marcat 50 de goluri in UEFA Champions League pentru acelasi club. Recordul istoric este de detinut de Messi, cu 113 goluri, urmat de Cristiano Ronaldo (105) si de Raul cu 66 de goluri.

De asemenea, Benzema este doar al doilea jucator din istorie care reuseste sa marcheze in 15 sezoane consecutive de UEFA Champions League. Primul este, bineinteles, Lionel Messi.