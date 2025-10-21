Record nedorit doborât în meciul din Champions League în care Vlad Dragomir a avut un gol anulat

Joao Correia, fundașul lui Pafos, a încasat cel mai rapid cartonaș roșu din istoria competiției.

Record nedorit pentru Pafos în Champions League

După doar trei minute și trei secunde de joc, apărătorul a fost eliminat de către centralul Chris Kavanagh pentru un atac imprudent. Fotbalistul lui Pafos a ridicat piciorul până la nivelul feței adversarului său.

Correia a doborât astfel recordul lui Oleksandr Kucher, care, în 2015, a fost eliminat dintr-un meci pe care Șahtior Donețk îl disputa împotriva lui Bayern Munchen, după doar 3 minute și 59 de secunde.

