Record nedorit doborât în meciul din Champions League în care Vlad Dragomir a avut un gol anulat

Record nedorit dobor&acirc;t &icirc;n meciul din Champions League &icirc;n care Vlad Dragomir a avut un gol anulat Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pafos a ieșit în evidență în sens negativ marți seară, în Champions League, în meciul cu Kairat Almaty.

TAGS:
Pafosvlad dragomirKairat AlmatyChampions League
Din articol

Joao Correia, fundașul lui Pafos, a încasat cel mai rapid cartonaș roșu din istoria competiției.

Record nedorit pentru Pafos în Champions League

După doar trei minute și trei secunde de joc, apărătorul a fost eliminat de către centralul Chris Kavanagh pentru un atac imprudent. Fotbalistul lui Pafos a ridicat piciorul până la nivelul feței adversarului său.

Correia a doborât astfel recordul lui Oleksandr Kucher, care, în 2015, a fost eliminat dintr-un meci pe care Șahtior Donețk îl disputa împotriva lui Bayern Munchen, după doar 3 minute și 59 de secunde.

Gol anulat pentru Vlad Dragomir în meciul cu Kairat Almaty

În minutul 72 al partidei cu Kairat Almaty, Vlad Dragomir a avut un gol anulat. Dragomir a urmărit o minge trimisă lung de propriul portar, a șutat de la marginea careului, mingea a lovit transversala, a ricoșat în portarul advers și a intrat în poartă.

Totuși, bucuria românului a durat doar câteva secunde. Faza a fost analizată în camera VAR, iar arbitrul a anulat golul pentru o poziție de offside la începutul acțiunii.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Sabotaj organizat de Rusia &icirc;n București, dejucat de serviciile rom&acirc;nești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
ULTIMELE STIRI
ACUM: Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-2! Chivu-ball! Lautaro Martinez dublează avantajul &icirc;nainte de pauză
ACUM: Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-2! Chivu-ball! Lautaro Martinez dublează avantajul înainte de pauză
Dumitru Dragomir, verdict pentru Varga, după demiterea lui Mandorlini: &rdquo;O idee măreață!&rdquo;
Dumitru Dragomir, verdict pentru Varga, după demiterea lui Mandorlini: ”O idee măreață!”
Inter &icirc;i face pe plac lui Cristi Chivu! Fostul elev al lui Edi Iordănescu, dorit de &bdquo;nerazzurri&rdquo;
Inter îi face pe plac lui Cristi Chivu! Fostul elev al lui Edi Iordănescu, dorit de „nerazzurri”
Surpriză la CFR Cluj! Mandorlini a fost dat afară, cine va conduce echipa &icirc;n așteptarea lui Dan Petrescu
Surpriză la CFR Cluj! Mandorlini a fost dat afară, cine va conduce echipa în așteptarea lui Dan Petrescu
ACUM: Manchester City, PSG, Arsenal și PSV cu Dennis Man luptă &icirc;n Champions League! Barcelona a făcut show de la 19:45
ACUM: Manchester City, PSG, Arsenal și PSV cu Dennis Man luptă în Champions League! Barcelona a făcut show de la 19:45
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: &rdquo;O să fiu sincer acum&rdquo;

Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: ”O să fiu sincer acum”

Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

&bdquo;Palma&ldquo; dată de Coman antrenorului care &icirc;l ține pe bancă: Florinel, star printre niște &bdquo;epave&ldquo;

„Palma“ dată de Coman antrenorului care îl ține pe bancă: Florinel, star printre niște „epave“

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine &icirc;n Superliga

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu &icirc;l aruncă &icirc;n joc pentru banca ardelenilor: El va fi noul antrenor

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu îl aruncă în joc pentru banca ardelenilor: "El va fi noul antrenor"

Becali &bdquo;fierbe&ldquo;: c&acirc;t valorează acum Compagno, campion și golgheter după plecarea de la FCSB

Becali „fierbe“: cât valorează acum Compagno, campion și golgheter după plecarea de la FCSB



Recomandarile redactiei
Dumitru Dragomir, verdict pentru Varga, după demiterea lui Mandorlini: &rdquo;O idee măreață!&rdquo;
Dumitru Dragomir, verdict pentru Varga, după demiterea lui Mandorlini: ”O idee măreață!”
ACUM: Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-2! Chivu-ball! Lautaro Martinez dublează avantajul &icirc;nainte de pauză
ACUM: Union Saint-Gilloise - Inter Milano 0-2! Chivu-ball! Lautaro Martinez dublează avantajul înainte de pauză
Surpriză la CFR Cluj! Mandorlini a fost dat afară, cine va conduce echipa &icirc;n așteptarea lui Dan Petrescu
Surpriză la CFR Cluj! Mandorlini a fost dat afară, cine va conduce echipa în așteptarea lui Dan Petrescu
ACUM: Manchester City, PSG, Arsenal și PSV cu Dennis Man luptă &icirc;n Champions League! Barcelona a făcut show de la 19:45
ACUM: Manchester City, PSG, Arsenal și PSV cu Dennis Man luptă în Champions League! Barcelona a făcut show de la 19:45
Inter &icirc;i face pe plac lui Cristi Chivu! Fostul elev al lui Edi Iordănescu, dorit de &bdquo;nerazzurri&rdquo;
Inter îi face pe plac lui Cristi Chivu! Fostul elev al lui Edi Iordănescu, dorit de „nerazzurri”
Alte subiecte de interes
Statistici Pafos - CFR Cluj: ciprioții, net superiori
Statistici Pafos - CFR Cluj: ciprioții, net superiori
Căpitanul lui Pafos dezvăluie: Jucătorii lui CFR Cluj au fost aroganți, &icirc;nsă noi le-am arătat pe teren!
Căpitanul lui Pafos dezvăluie: "Jucătorii lui CFR Cluj au fost aroganți, însă noi le-am arătat pe teren!"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
EUROGOL reușit de Vlad Dragomir &icirc;n Champions League! De ce nu s-a bucurat rom&acirc;nul
EUROGOL reușit de Vlad Dragomir în Champions League! De ce nu s-a bucurat românul
Andrei Vlad tremură &icirc;n Kazahstan! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu echipa rom&acirc;nului &icirc;n finalul actualului sezon
Andrei Vlad tremură în Kazahstan! Ce se întâmplă cu echipa românului în finalul actualului sezon
CITESTE SI
Rom&acirc;nia și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, p&acirc;nă acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

stirileprotv România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Tudor Chirilă critică CCR: &bdquo;Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită&rdquo;

stirileprotv Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!