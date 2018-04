REAL MADRID - BAYERN, MARTI LA PRO TV // Anuntul oficial facut de Bayern chiar inaintea meciului direct! Ce au spus despre plecarea lui Lewandowski la Real

Robert Lewandowski este marea speranta a celor de la Bayern pentru calificarea in finala UEFA Champions League.

Bayern Munchen incearca o noua surpriza in acest sezon de UEFA Champions League - dupa eliminarea Barcelonei de catre AS Roma si revenirea lui Juventus dupa 0-3 pe propriul teren, revenire stopata in urma penalty-ului controversat primit de Real in prelungiri la retur, Bayern vrea la randul ei o revenire.

Real Madrid a castigat cu 2-1 mansa tur si este favorita la calificarea in finala competitiei pe care a castigat-o in ultimii 2 ani, insa Bayern nu uita ca in urma cu un sezon a fost o situatie identica! Dupa 2-1 pentru Real la Munchen, Bayern a avut 2-1 la Madrid. Real s-a calificat abia dupa prelungiri.

Cele 2 echipe sunt intr-un duel si pe piata transferurilor - atacantul polonez al celor de la Bayern, Robert Lewandowski, este dorit cu insistenta de Real. Managerul general al lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a vorbit atat despre acest lucru, cat si despre vocile impotriva lui Lewandowski dupa prestatia din ultimele partide.

"Critici? Cei care critica sunt ridicoli, noi suntem foarte fericiti de evolutiile lui. Real Madrid? Va spunem clar ca el va ramane la noi si in sezonul viitor" a spus Rummenigge. Lewandowski mai are contract cu Bayern pana in 2021.