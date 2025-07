Dacă FCSB va reuși să câștige dubla cu Shkendija din turul doi preliminar al Champions League, roș-albaștrii se vor duela cu câștigătoarea dublei dintre Qarabag și Shelbourne.

Mihai Stoica: ”Noi n-am trecut de Shkendija!”

Dacă pierde cu echipa din Macedonia de Nord, FCSB va ajunge în turul trei preliminar din Europa League, unde o va întâlni pe câștigătoarea dublei dintre FC Drita și FC Copenhaga.

Mihai Stoica a oferit o primă reacție după tragerea la sorți pentru turul trei preliminar al Champions League.

”Îi ştim (n.r. Qarabag), e care pe care. Am jucat acolo, n-am jucat extraordinar, am jucat fără Chiricheş şi fără Olaru. Dar am beneficiat de şansă şi nu ştiu dacă te întâlneşti de două ori cu aceeaşi şansă.

Însă e un adversar care n-are jocuri în picioare, care începe competiţia internă pe 15 august, până la meciurile cu noi, în situaţia în care, subliniez, ne calificăm. Noi n-am trecut de Shkendija, trebuie să ne prezentăm bine mâine”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.