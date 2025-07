Meciul tur dintre The New Saints și Shkendija, disputat în Țara Galilor, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, însă a avut parte de un moment rar întâlnit într-un meci dintr-o competiție de calibrul Champions League.

Totul s-a petrecut cu câteva minute înainte de finalul primei reprize. În urma unui duel cu un adversar, mijlocașul lui The New Saints, Rory Holden s-a lovit și a început să sângereze. Tricoul său de joc s-a pătat, iar arbitrul Rob Hennessey i-a ordonat fotbalistului să părăsească suprafața de joc și să își înlocuiască tricoul înainte de a reveni pe gazon.

Holden a părăsit terenul și s-a îndreptat către banca de rezerve, numai că, deși echipa evolua în preliminariile Champions League, staff-ul lui The New Saints a fost total luat prin surprindere. Cei de pe margine i-au înmânat un tricou lui Holden, însă acesta nu avea imprimat numărul și numele fotbalistului, motiv pentru care cei de la The New Saints s-au văzut nevoiți să improvizeze. Un membru din stafful galezilor a luat un marker și a scris pe tricoul numărul ”18”, cel purtat de Holden.

La pauză, galezii s-au mobilizat, iar, în repriza secundă, Holden a apărut cu un tricou imprimat cu numărul său. Fotbalistul a rămas pe teren până în minutul 80, atunci când a fost înlocuit cu Ken Charles.

Sezonul trecut, The New Saints a devenit primul club din Țara Galilor care a ajuns în grupele unei competiții europene.