Petrescu aplica aceeasi strategie inaintea meciului cu Slavia: "E mare favorita. Cea mai ofensiva echipa pe care am vazut-o in 16 ani!"

Petrescu a fost incatat de meciurile facute de Slavia si spune ce cehii sunt mari favoriti sa prinda grupele Champions League.

Super Dan aplica aceeasi strategie ca inaintea meciurilor cu Astana, Maccabi sau Celtic.

"Slavia Praga e mare favorita la acest meci, dupa buget, dupa jucatorii pe care-i are. E o echipa foarte buna. Am jucat 6 meciuri pana sa ajungem aici, Slavia a ajuns direct aici. Anul trecut au dat vreo 4 goluri cu Chelsea. Sunt la alt nivel. Sunt un pericol pentru noi. Poate ca sunt echipa cea mai ofensiva pe care am studiat-o eu in 16 ani de antrenorat. E important sa nu pierdem. Daca nu am primi gol, ar fi ideal. O victorie ar fi super. Toata lumea din Romania a inceput sa creada in CFR Cluj. Pana acum, nu credea nimeni in CFR Cluj, in Dan Petrescu. Baietii mei au prins incredere, entuziasm. Slavia e foarte greu de oprit, va fi greu sa nu primi gol acasa si in deplasare, trebuie sa marcam goluri ca sa ne calificam", a spus Petrescu.

Deac a preluat si el mesajul antrenorului de la CFR: "Nu pot sa spun in procente ce sanse avem, e clar ca ei sunt favoriti, au echipa mai valoroasa. Dar noua ne place de postura asta de echipa de pe locul 2. Am demonstrat ca avem valoare, nu conteaza cine e favorita pe hartie. E clar ca vom avea un meci foarte greu, Slavia e o echipa foarte periculoasa in atac. Va trebui sa facem un meci perfect si sa incercam sa nu primim gol".